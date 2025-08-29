JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Baiq Sri Hartati Dorong Penguatan Kapasitas HAM Bagi Petugas Lapas

Baiq Sri Hartati Dorong Penguatan Kapasitas HAM Bagi Petugas Lapas

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:58 WIB
Baiq Sri Hartati Dorong Penguatan Kapasitas HAM Bagi Petugas Lapas - JPNN.com Bali
Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum NTB, Baiq Sri Hartati, menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Lapas Perempuan Mataram yang digelar bersama Kanwil Kementerian HAM NTT, Jumat (29/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum NTB, Baiq Sri Hartati, menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Lapas Perempuan Mataram yang digelar bersama Kanwil Kementerian HAM NTT, Jumat (29/8).

Baiq Sri Hartati menekankan pentingnya penguatan HAM di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Baiq Sri Hartati, Lapas bukan sekadar tempat penahanan, tetapi juga institusi pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, komitmen Indonesia terhadap HAM tercermin dalam UUD 1945 pasal 28A–J serta UU Nomor 39 Tahun 1999.

Oleh karena itu, petugas Lapas wajib memahami prinsip-prinsip HAM, seperti nondiskriminasi, penghormatan martabat manusia, akses keadilan, dan kesetaraan hukum.

"Strategi penguatan HAM di Lapas dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas, perbaikan fasilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga:

Penguatan HAM di Lapas adalah investasi jangka panjang untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan," tuturnya.

Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan Kapasitas HAM Kanwil HAM NTT Supardan, yang hadir dalam acara tersebut ikut memberi komentar.

Baiq Sri Hartati menekankan pentingnya penguatan HAM di lingkungan lembaga pemasyarakatan saat menjadi narasumber Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Lapas
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Penyuluh Hukum Lapas Perempuan Mataram Kemenkum NTB HAM petugas lapas ASN Lapas Lembaga Pemasyarakatan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United - JPNN.com Bali

    Performa Tim Receveur Ciamik, Bongkar Persiapan Bali United vs Madura United

  2. Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan - JPNN.com Bali

    Tim Receveur: Liga Indonesia Berat & Penuh Tekanan

  3. Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan - JPNN.com Bali

    Bali United vs Madura United! Jo Jansen: Kami Harus Bangkit, Puji Taktik Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU