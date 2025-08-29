JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Teken Addendum Kontrak Bantuan Hukum Triwulan III 2025

Kemenkum NTB Teken Addendum Kontrak Bantuan Hukum Triwulan III 2025

Jumat, 29 Agustus 2025 – 18:55 WIB
Kemenkum NTB Teken Addendum Kontrak Bantuan Hukum Triwulan III 2025 - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan 19 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, Jumat (29/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan penandatanganan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan 19 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, Jumat (29/8).

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra PBH atas dedikasi dan kerja sama dalam mewujudkan pemerataan keadilan bagi masyarakat penerima bantuan hukum.

Tercatat sebanyak 150 kasus litigasi dan 44 kasus nonlitigasi telah ditangani bersama hingga triwulan II 2025.

Baca Juga:

Dominan yang ditangani kasus perdata (perceraian) serta pidana (pencurian, penganiayaan, dan narkotika).

Tingkat kepuasan masyarakat juga menunjukkan angka positif, yakni 90 persen berdasarkan survei Emonev yang melibatkan 20 PBH mitra Kanwil Kemenkum NTB.

Mila, sapaan akrabnya juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat akses keadilan hingga ke pelosok desa.

Baca Juga:

“Addendum kontrak ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus berevolusi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan.

Saya berharap seluruh Pemberi Bantuan Hukum tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif menjemput bola, hadir langsung di tengah masyarakat, dan menjaga integritas dalam setiap pelayanan,” ujar Mila.

Kemenkum NTB melaksanakan penandatanganan kontrak addendum bantuan hukum triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan 19 Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Pemberi Bantuan Hukum ligitasi nonligitasi Posbankum Posbankumdes

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Duel Bali United vs Madura United: H2H Hanya Angka, Pengalaman Berbicara - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel Bali United vs Madura United: H2H Hanya Angka, Pengalaman Berbicara

  2. Bali United Bermasalah, Jo Jansen Buka-bukaan Sebelum Kontra Madura United - JPNN.com Bali

    Bali United Bermasalah, Jo Jansen Buka-bukaan Sebelum Kontra Madura United

  3. Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Ini Alasan Madura United Rekrut Jorge Mendonca, Senjata Anyar Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU