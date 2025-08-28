Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda Ketertiban Umum, Ini yang Paling Disorot

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H) Edward James Sinaga seusai rapat harmonisasi dengan pejabat Pemkab Sumbawa. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Sumbawa menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, Selasa (26/8).

Asisten Administrasi Umum Pemkab Sumbawa Dirmawan mengatakan Perda Nomor 15 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perubahan regulasi terbaru, khususnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

Dalam sesi pembahasan substansi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Pahittiartik, menyoroti beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam Raperda.

Seperti peran Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Linmas, pengaturan sanksi administratif, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak hanya oleh Kasat Pol PP.

Kemudian tugas Satlinmas, tunjangan resiko bagi pegawai Satpol PP dan ketentuan pidana yang disesuaikan dengan UU KUHP.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Suyanto Edi Wibowo, menegaskan agar norma sanksi dirumuskan dalam satu pasal khusus untuk menghindari tumpang tindih.

Suyanto Edi juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak Satpol PP adalah kewajiban Pemda dan tidak tepat jika dimasukkan ke dalam substansi Raperda.

Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa dapat disusun lebih komprehensif.

Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Sumbawa menggelar rapat harmonisasi ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat & Pelindungan Masyarakat
