JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Dispar Lombok Barat Audiensi ke Kemenkum NTB, Bahas Potensi KI

Dispar Lombok Barat Audiensi ke Kemenkum NTB, Bahas Potensi KI

Kamis, 28 Agustus 2025 – 19:10 WIB
Dispar Lombok Barat Audiensi ke Kemenkum NTB, Bahas Potensi KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima audiensi pejabat Dispar Lombok Barat, Rabu (27/8) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Barat melakukan audiensi ke Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (27/8).

Dispar Lombok Barat menyampaikan sejumlah potensi daerah yang berpeluang untuk didorong pendaftaran dan pencatatannya pada Kekayaan Intelektual (KI).

Beberapa di antaranya adalah Tenun Gumise, yang dapat didaftarkan melalui skema Indikasi Geografis, merek kolektif maupun personal, serta pencatatan sebagai karya cipta maupun Kekayaan Intelektual Komunal.

Baca Juga:

Ada juga kerajinan Ketak yang dinilai potensial untuk memperoleh pelindungan melalui Indikasi Geografis maupun merek dagang.

Dispar Lombok Barat juga menyoroti event unggulan Car Free Night Lombok Barat yang dapat di-branding sebagai identitas resmi milik pemerintah daerah.

Ada juga kerajinan Banyumulek yang telah lama dikenal sebagai produk khas Lombok Barat, turut diusulkan untuk mendapatkan pelindungan melalui Indikasi Geografis dan merek kolektif.

Baca Juga:

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan dukungan penuh pihaknya untuk mendorong pelindungan Kekayaan Intelektual atas berbagai potensi daerah di Lombok Barat.

"Kami mendukung penuh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk mempromosikan Kekayaan Intelektualnya dalam upaya peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

Dispar Lombok Barat menyampaikan sejumlah potensi daerah yang berpeluang untuk didorong pendaftaran dan pencatatannya pada Kekayaan Intelektual (KI).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dispar Lombok Barat Kemenkum NTB Potensi KI kekayaan intelektual indikasi geografis merek dagang Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis - JPNN.com Bali

    Eduardo Perez tak Berhenti Tersenyum Setelah Persebaya Pesta Gol, Fantastis

  2. Eliano Reijnders Batal Reuni dengan Johnny Jansen di Bali United, Pilih Persib? - JPNN.com Bali

    Eliano Reijnders Batal Reuni dengan Johnny Jansen di Bali United, Pilih Persib?

  3. Bali United Lepas 3 Pemain Muda dengan Status Pinjaman, Komang Tri Apes - JPNN.com Bali

    Bali United Lepas 3 Pemain Muda dengan Status Pinjaman, Komang Tri Apes

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU