Ini Makna Core Values ASN BerAKHLAK yang Perlu CPNS Tahu, Jelas

Rabu, 27 Agustus 2025 – 09:19 WIB
Kadiv PPPH Edward James Sinaga, memberikan penjelasan mengenai makna BerAKHLAK yang menjadi Core Values ASN kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kadiv PPPH Edward James Sinaga, memberikan penjelasan mengenai makna BerAKHLAK yang menjadi Core Values ASN kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Edward James Sinaga menyampaikan bahwa BerAKHLAK merupakan kepanjangan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

*Akronim ini merupakan landasan untuk penguatan budaya kerja ASN, menekankan semangat pengabdian melalui employer branding #banggamelayanibangsa untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas bagi masyarakat," ujar Edward.

Dengan penanaman Core Values ASN BerAKHLAK ini, diharapkan CPNS dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat budaya kerja yang positif di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Penanaman Core Values ASN BerAKHLAK ini merupakan bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB untuk memperkuat pendalaman materi Latsar CPNS dan meningkatkan kompetensi CPNS.

Termasuk dapat menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan masyarakat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati terus menekankan kepada seluruh jajarannya agar dapat bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip BerAKHLAK dan peraturan yang berlaku. (jpnn)

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

