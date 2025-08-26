Kinerja MPD Notaris Dievaluasi, Bahas Penguatan Pengawasan dan Aplikasi Siparis

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat evaluasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Selasa (26/8).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan perwakilan MPD Notaris se-Pulau Lombok.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa pengawasan terhadap notaris menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan kenotariatan.

“Dengan pengawasan yang baik, bisa mencegah kesalahan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah permasalahan mulai dari kewenangan jabatan notaris di tingkat kabupaten/kota dan meningkatnya laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Dibahas juga bertambahnya permintaan izin penyidikan dari aparat penegak hukum kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Rapat juga menyoroti pengembangan aplikasi Siparis dengan rencana penambahan fitur baru yang diharapkan dapat mendukung kerja MPD Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Mila, sapaan akrabnya juga menekankan agar MPD memiliki daftar pemeriksaan standar yang dapat menjadi acuan saat melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris.