Kemenkum NTB Ikut Tasyakuran Hari Pengayoman Secara Virtual

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 13:20 WIB
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Tasyakuran Hari ke - 80 Pengayoman secara virtual, Jumat kemarin (22/8).

Acara tasyakuran ini dihadiri langsung oleh I Gusti Putu Milawati selaku Kepala Kanwil Kemenkum NTB dan jajaran.

Acara diawali dengan penayangan video Kilas Balik Kementerian Hukum Republik Indonesia, laporan Sekretaris Jenderal Kemenkum, serta penyerahan hadiah kepada para juara lomba dalam rangka memeriahkan Hari Pengayoman.

Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya transformasi digital dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan cepat.

“Peringatan Hari Pengayoman menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen, menghadirkan layanan hukum yang lebih modern dan adaptif,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

Saat ini, Kemenkum khususnya Ditjen AHU telah menghadirkan 142 layanan AHU yang 100 persen berbasis digital.

“Transformasi ini adalah bentuk nyata upaya kami dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, efisien, dan transparan bagi masyarakat.

Ke depan, kami akan terus berinovasi agar seluruh layanan hukum dapat dinikmati secara cepat tanpa batas ruang dan waktu,” kata Menkum Supratman.

