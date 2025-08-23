JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini 80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Momen Mewujudkan Reformasi Hukum

80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Momen Mewujudkan Reformasi Hukum

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 12:49 WIB
80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Momen Mewujudkan Reformasi Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin upacara peringatan Hari ke-80 Pengayoman, Jumat kemarin (22/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menggelar upacara peringatan Hari ke-80 Pengayoman, Jumat kemarin (22/8).

Dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, upacara berjalan dengan khidmat.

Kegiatan diawali dengan pembacaan sejarah Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Baca Juga:

Pada pembacaan sejarah tersebut, Anna mengatakan bahwa Kementerian Hukum telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur.

Di era Presiden Prabowo Subianto, susunan kabinetnya dilakukan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi beberapa Kementerian.

Mulai dari Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Baca Juga:

“Seluruh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan" ujar Anna Ernita.

Kementerian Hukum merupakan kementerian induk dari kementerian hasil pemisahan kelembagaan tersebut.

Membacakan sambutan Menteri Hukum, Kakanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa peringatan ke-80 bukan sekadar seremonial.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Kemenkum NTB HUT ke-80 Pengayoman Hari Pengayoman Menkum Supratman Andi Agtas Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez - JPNN.com Bali

    Abaikan H2H Persebaya vs Bali United, Jo Jansen Siap Adu Taktik dengan Eduardo Perez

  2. Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Performa Toni Firmansyah Luar Biasa, Siap Membuktikan

  3. Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda - JPNN.com Bali

    Persebaya vs Bali United: Eduardo Perez tak Peduli Rekor Buruk, Ada yang Berbeda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU