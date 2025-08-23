80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Momen Mewujudkan Reformasi Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menggelar upacara peringatan Hari ke-80 Pengayoman, Jumat kemarin (22/8).

Dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, upacara berjalan dengan khidmat.

Kegiatan diawali dengan pembacaan sejarah Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Pada pembacaan sejarah tersebut, Anna mengatakan bahwa Kementerian Hukum telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur.

Di era Presiden Prabowo Subianto, susunan kabinetnya dilakukan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi beberapa Kementerian.

Mulai dari Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Seluruh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan" ujar Anna Ernita.

Kementerian Hukum merupakan kementerian induk dari kementerian hasil pemisahan kelembagaan tersebut.