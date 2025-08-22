Minat Pelaku UMKM di NTB Daftar Merek Tinggi, Kakanwil Buka Suara

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendaftarkan mereknya sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

"Kanwil Kemenkum NTB juga aktif melakukan program sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) bekerja sama dengan pemerintah daerah serta mitra lain untuk mendorong UMKM mendaftarkan mereknya," ujar Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kamis kemarin (21/8) dalam Bicara NTB yang disiarkan oleh TVRI NTB.

Mila, sapaan akrabnya mengatakan per Agustus 2025, tercatat 219 UMKM di NTB telah mendaftarkan mereknya.

Angka ini menunjukkan tren positif setelah pada 2022 sebanyak 244 merek terdaftar, meningkat menjadi 252 merek di 2023, dan melonjak signifikan pada 2024 dengan lebih dari 520 merek.

Menurut Mila, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan tidak hanya kepada pelaku UMKM, tetapi juga melalui sosialisasi ke sekolah dan perguruan tinggi.

Di mana para pelajar diarahkan untuk melindungi karya kreatif mereka dengan mendaftarkan merek maupun paten sejak dini.

“Kalau sudah memiliki KTP, bisa kok mendaftar merek atau Kekayaan Intelektual lain yang dimiliki.

Kami ingin generasi muda sadar bahwa karya dan inovasi mereka harus dilindungi sejak awal,” kata Mila lagi.