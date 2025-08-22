JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Merek Jadi Kunci UMKM Indonesia Bersaing di Pasar Nasional dan Internasional

Merek Jadi Kunci UMKM Indonesia Bersaing di Pasar Nasional dan Internasional

Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:10 WIB
Merek Jadi Kunci UMKM Indonesia Bersaing di Pasar Nasional dan Internasional - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelindungan merek menjadi salah satu faktor penting agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Merek bukan hanya identitas usaha, tetapi juga jaminan kepercayaan bagi konsumen bahwa produk yang dipasarkan adalah asli (ori) dan bukan barang tiruan (KW).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati dalam Talkshow Bicara NTB pada Kamis (21/08) di TVRI NTB.

Baca Juga:

Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha dapat mencegah risiko plagiat maupun pemalsuan.

Fenomena merek yang sedang booming kerap diikuti dengan munculnya produk tiruan, sehingga menyulitkan brand asli untuk berkembang, apalagi jika ingin menembus pasar luar negeri.

Indonesia sendiri terus berkomitmen memberantas peredaran barang palsu karena peduli dengan keberlangsungan UMKM yang berkualitas dan layak bersaing ditingkat global.

Baca Juga:

Merek yang sudah terdaftar akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk.

Konsumen akan percaya bahwa produk UMKM adalah hasil asli, bukan tiruan.

Pelindungan merek menjadi salah satu faktor penting agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   merek merek dagang UMKM pelaku UMKM Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor - JPNN.com Bali

    3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

  2. Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan - JPNN.com Bali

    Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan

  3. Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes - JPNN.com Bali

    Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU