Merek Jadi Kunci UMKM Indonesia Bersaing di Pasar Nasional dan Internasional

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelindungan merek menjadi salah satu faktor penting agar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Merek bukan hanya identitas usaha, tetapi juga jaminan kepercayaan bagi konsumen bahwa produk yang dipasarkan adalah asli (ori) dan bukan barang tiruan (KW).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati dalam Talkshow Bicara NTB pada Kamis (21/08) di TVRI NTB.

Dengan mendaftarkan merek, pelaku usaha dapat mencegah risiko plagiat maupun pemalsuan.

Fenomena merek yang sedang booming kerap diikuti dengan munculnya produk tiruan, sehingga menyulitkan brand asli untuk berkembang, apalagi jika ingin menembus pasar luar negeri.

Indonesia sendiri terus berkomitmen memberantas peredaran barang palsu karena peduli dengan keberlangsungan UMKM yang berkualitas dan layak bersaing ditingkat global.

“Merek yang sudah terdaftar akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk.

Konsumen akan percaya bahwa produk UMKM adalah hasil asli, bukan tiruan.