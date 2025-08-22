Kakanwil Sebut Merek Jadi Identitas Usaha, Imbau Pemilik Usaha Daftar Resmi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengimbau masyarakat terutama para pemilik usaha untuk mendaftarkan mereknya saat talkshow NTB Bicara pada Kamis (21/08) di TVRI Mataram.

Mila, sapaan akrabnya mengatakan merek adalah identitas dan sebagai pembeda bagi usaha.

Merek juga merupakan salah satu unsur penting sebagai penarik konsumen.

"Merek itu nantinya akan membawa konsumen kembali.

Seperti ibaratnya ke coffee shop, pelanggan suka, pasti ingat nama tempatnya dan akan kembali lagi. Sama dengan merek. Kalau mereka ingat merek itu, pasti akan kembali lagi," ujar Mila.

Mila juga mengingatkan pengusaha harus peduli terhadap merek usahanya sendiri dan segera mendaftarkan secara resmi karena dapat sewaktu-waktu diklaim orang lain.

"Prinsipnya adalah first to file.

Kalau pengusaha itu sudah punya usaha bertahun-tahun, tetapi tidak mendaftarkan mereknya dan ada orang lain mendaftarkan merek, hak eksklusifnya berada di pendaftar merek itu," kata Mila.