JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Sebut Merek Jadi Identitas Usaha, Imbau Pemilik Usaha Daftar Resmi

Kakanwil Sebut Merek Jadi Identitas Usaha, Imbau Pemilik Usaha Daftar Resmi

Jumat, 22 Agustus 2025 – 11:03 WIB
Kakanwil Sebut Merek Jadi Identitas Usaha, Imbau Pemilik Usaha Daftar Resmi - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengimbau masyarakat terutama para pemilik usaha untuk mendaftarkan mereknya dalam talkshow NTB Bicara pada Kamis (21/08) di TVRI Mataram. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengimbau masyarakat terutama para pemilik usaha untuk mendaftarkan mereknya saat talkshow NTB Bicara pada Kamis (21/08) di TVRI Mataram.

Mila, sapaan akrabnya mengatakan merek adalah identitas dan sebagai pembeda bagi usaha.

Merek juga merupakan salah satu unsur penting sebagai penarik konsumen.

Baca Juga:

"Merek itu nantinya akan membawa konsumen kembali.

Seperti ibaratnya ke coffee shop, pelanggan suka, pasti ingat nama tempatnya dan akan kembali lagi. Sama dengan merek. Kalau mereka ingat merek itu, pasti akan kembali lagi," ujar Mila.

Mila juga mengingatkan pengusaha harus peduli terhadap merek usahanya sendiri dan segera mendaftarkan secara resmi karena dapat sewaktu-waktu diklaim orang lain.

Baca Juga:

"Prinsipnya adalah first to file.

Kalau pengusaha itu sudah punya usaha bertahun-tahun, tetapi tidak mendaftarkan mereknya dan ada orang lain mendaftarkan merek, hak eksklusifnya berada di pendaftar merek itu," kata Mila.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengimbau masyarakat terutama para pemilik usaha untuk mendaftarkan mereknya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB merek merek dagang pelaku usaha provinsi NTB kekayaan intelektual Talkshow NTB Berbicara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor - JPNN.com Bali

    3 Fakta Menarik Duel Persebaya vs Bali United: Momen Memperbaiki Rekor

  2. Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan - JPNN.com Bali

    Eduardo Otak-atik Starting XI Persebaya vs Bali United, Pemain Ini Jadi Andalan

  3. Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes - JPNN.com Bali

    Persebaya Cetak Rekor Apik Menjelang Kontra Bali United, Positive Vibes

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU