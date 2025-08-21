Divisi P3H Kemenkum NTB Monitoring & Evaluasi JDIH di Sumbawa, Ini Temuannya

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Divisi PPPH Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Sumbawa, Rabu (20/8).

Divisi P3H menyasar tiga lokasi, yakni Sekretariat DPRD Sumbawa, Universitas Samawa, dan Universitas Teknologi Sumbawa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dipimpin langsung Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Di Sekretariat DPRD Sumbawa, tim melakukan evaluasi, terhadap website JDIH DPRD Sumbawa yang belum dapat diakses dan belum melaksanakan e-report tahun 2023.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Junaidi mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia pengelola serta adanya gangguan eksternal.

Di Universitas Samawa, tim membahas rencana integrasi website JDIH universitas dengan JDIHN serta kerja sama lanjutan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Rektor Syaifudin Iskandar.

Pihak universitas juga menugaskan pejabat bidang IT untuk melakukan asistensi teknis bersama tim Kanwil Kemenkum NTB.

Bergerak ke Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Rektor UTS Niken Saptarini menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti program integrasi JDIH dengan JDIHN pusat sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012.