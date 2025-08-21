JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Ikut Rakor Pelindungan Hak Anak, Perempuan dan Pekerja Migran

Kakanwil Ikut Rakor Pelindungan Hak Anak, Perempuan dan Pekerja Migran

Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:08 WIB
Kakanwil Ikut Rakor Pelindungan Hak Anak, Perempuan dan Pekerja Migran - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti pembukaan kegiatan rapat sinkronisasi dan koordinasi pelindungan hak anak, perempuan dan pekerja migran di Prime Park Hotel and Convention, Mataram, Rabu (20/8) malam. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti pembukaan kegiatan rapat sinkronisasi dan koordinasi pelindungan hak anak, perempuan dan pekerja migran di Prime Park Hotel and Convention, Mataram, Rabu (20/8) malam.

Rakor ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memperkuat pelaksanaan pelindungan terhadap hak kelompok rentan terkhusus anak, perempuan dan pekerja migran.

Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Temmanengnga mengatakan rakor ini dilaksanakan pada 20 – 22 Agustus 2025.

Baca Juga:

Rakor ini menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, dan Akademi Universitas Islam Negeri Mataram.

Temmanengnga mengatakan kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 60 orang, perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelindungan hak anak, perempuan, dan pekerja migran.

Baca Juga:

Ibnu Chuldun juga menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki peran penting dalam pelindungan hak kelompok rentan.

“Kementerian/lembaga harus bersama-sama melakukan penguatan terhadap hak perempuan, anak dan pekerja migran,” kata Ibnu Chuldun.

Ibnu Chuldun menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki peran penting dalam pelindungan hak kelompok rentan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Hak Anak dan Perempuan pekerja migran NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali

    Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

  2. Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda - JPNN.com Bali

    Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda

  3. Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU