JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Ini Yang Perlu Anda Tahu Tentang Merek, Jenis, Cara Mendaftar & Biaya Pendaftaran

Ini Yang Perlu Anda Tahu Tentang Merek, Jenis, Cara Mendaftar & Biaya Pendaftaran

Rabu, 20 Agustus 2025 – 21:01 WIB
Ini Yang Perlu Anda Tahu Tentang Merek, Jenis, Cara Mendaftar & Biaya Pendaftaran - JPNN.com Bali
Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB I Nyoman Mas Sumerta mengungkap pentingnya merek saat Sosialisasi, Promosi dan Pendampingan Merek di depan pelaku UMKM di aula Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (20/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB I Nyoman Mas Sumerta mengatakan merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain.

Merek bisa juga adalah kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual.

Menurut Mas Sumerta, merek adalah wajah bisnis di mata pelanggan.

Baca Juga:

“Merek yang kuat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas serta merek sebagai pembeda produk dari pesaing,” ujar I Nyoman Mas Sumerta saat Sosialisasi, Promosi dan Pendampingan Merek di depan pelaku UMKM di aula Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (20/8).

I Nyoman Mas Sumerta mengatakan pendaftaran merek sangat penting untuk mendapat perlindungan hukum.

“Merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang,” ucap Nyoman Mas Sumerta.

Baca Juga:

Nyoman Mas Sumerta juga menjelaskan berbagai jenis merek.

Salah satunya merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Analis Permohonan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB I Nyoman Mas Sumerta mengatakan merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   merek merek dagang Merek Jasa Merek Kolektif Kemenkum NTB kekayaan intelektual pelaku UMKM UMKM Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji - JPNN.com Bali

    Toni Firmansyah Tampil Ciamik Menjelang Kontra Bali United, Eduardo Perez Memuji

  2. Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda - JPNN.com Bali

    Persebaya Ketiban Sial Sebelum Menjamu Bali United, Belum Bermain Sudah Didenda

  3. Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Ungkap Alasan Tertarik Bergabung Bali United, Sosok Ini Jadi Panutan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU