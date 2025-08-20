Kemenkum NTB Gelar Baksos, Giliran Berbagi dengan PPNPN

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 11:52 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati menyalurkan bantuan sosial untuk 30 Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), Selasa (19/8) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - 30 orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) menerima bantuan sumbangan langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Selasa (19/8).

Bantuan tersebut disalurkan Kemenkum NTB dalam rangka memperingati Hari ke-80 Pengayoman.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati mengatakan penyaluran bantuan sosial (baksos) ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum RI.

Penyaluran bantuan sosial ini mengusung tema, ‘80 Tahun Pengayoman: Kanwil Kemenkum NTB Berbagi’.

“Harapannya melalui kegiatan ini, mendapatkan berkah dari Tuhan bagi semuanya," ujar Kakanwil I Gusti Putu Muliawati.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan PPNPN.

Sebelumnya, Kanwil Kemenkum NTB juga telah melaksanakan bakti sosial pada 8 Agustus 2025 lalu.

120 paket sembako serta berbagai barang layak pakai disalurkan kepada korban banjir di Kelurahan Mayura, Kota Mataram.

