JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Berkontribusi Bangun Birokrasi Bersih, Efektif dan Berdaya Saing

Kemenkum NTB Berkontribusi Bangun Birokrasi Bersih, Efektif dan Berdaya Saing

Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:12 WIB
Kemenkum NTB Berkontribusi Bangun Birokrasi Bersih, Efektif dan Berdaya Saing - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) ke Pemkab Sumbawa Besar, Rabu kemarin (13/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BESAR - Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) ke Pemkab Sumbawa Besar, Rabu kemarin (13/8).

Tim Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa data IRH Sumbawa Besar sudah mencapai 100 persen diikuti Kabupaten/Kota lainnya di Nusa Tenggara Barat.

Baca Juga:

"Tolong untuk lebih tertib administrasi di tahun ini dalam pengunggahan data dukung e-harmonisasi, sehingga dalam penilaian IRH periode selanjutnya tidak menggunakan surat keterangan," ujar Perancang Peraturan Perundang Undangan Madya, Suyanto Edi Wibowo.

Plt. ?Kabag Hukum Pemkab Sumbawa Besar Lita Restuwati bersama dengan Operator SIPPDAH dan e -Harmonisasi mengapresiasi serta menerima dengan baik kunjungan dari Kanwil Kemenkum NTB.

Lita Restuwati berharap data dukung yang telah diunggah relevan menggambarkan peran reformasi hukum yang dilakukan oleh Pemkab Sumbawa Besar.

Baca Juga:

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum berjalan dengan baik dan akurat.

Dalam kesempatan ini juga, tim melaksanakan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi.

Tim Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa data IRH Sumbawa Besar sudah mencapai 100 persen diikuti Kabupaten/Kota lainnya di Nusa Tenggara Barat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa Besar Data IRH Indeks Reformasi Hukum IRH Sumbawa Besar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi - JPNN.com Bali

    Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi

  2. Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League - JPNN.com Bali

    Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League

  3. Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU