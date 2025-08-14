JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Menkum Supratman Rilis Program Pembiayaan Bagi UMKM Berbasis KI

Menkum Supratman Rilis Program Pembiayaan Bagi UMKM Berbasis KI

Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:31 WIB
Menkum Supratman Rilis Program Pembiayaan Bagi UMKM Berbasis KI - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM berbasis Kekayaan Intelektual (KI). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM berbasis Kekayaan Intelektual (KI).

Targetnya, ke depan sertifikat KI bisa jadi jaminan pembiayaan di sektor perbankan, mulai dari sertifikat merek dan akan diperluas ke paten, desain industri, dan hak cipta.

“Ini adalah terobosan besar bagi pelaku UMKM. Sertifikat KI kini bisa menjadi instrumen pembiayaan.

Baca Juga:

Hari ini adalah tonggak awal pemanfaatan KI untuk mendukung sektor ekonomi kreatif nasional,” ujar Menkum Supratman saat membuka IPXpose Indonesia 2025 di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (13/8) kemarin.

Oleh karena itu, kata Menkum, ke depan diperlukan kerja bersama antar-Kementerian, Lembaga, Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penguatan regulasi dan koordinasi.

Menurut Menkum Supratman, langkah ini penting karena kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai Rp 1.500 triliun dan menyerap 26,5 juta tenaga kerja pada 2024.

Baca Juga:

“Kemajuan signifikan ini juga tercermin dari peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII) yang melonjak dari 75 pada 2022 ke peringkat 54 pada 2024,” kata Menkum Supratman.

Menkum Supratman menambahkan kemajuan signifikan ini juga tercermin dari peringkat Indonesia di Global Innovation Index (GII) yang melonjak drastis.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara resmi meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM berbasis Kekayaan Intelektual (KI).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   UMKM Menkum Supratman Andi Agtas pelaku UMKM Sertifikat KI Program Pembiayaan kekayaan intelektual Instrumen Pembiayaan perbankan Kemenkum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi - JPNN.com Bali

    Gelandang Asing Bali United Buta Kekuatan Malut United, tetapi

  2. Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League - JPNN.com Bali

    Malut United di atas Angin, Hendri Susilo Pelatih Terbaik Pekan 1 Super League

  3. Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU