Kemenkum NTB Monitoring & Evaluasi 3 OBH di Lombok Timur, Lihat

Kamis, 14 Agustus 2025 – 11:31 WIB
Tim Panitia Pengawas Daerah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kanwil Kemenkum NTB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga OBH di Lombok Timur, Rabu kemarin (13/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Tim Panitia Pengawas Daerah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Kanwil Kemenkum NTB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tiga OBH di Lombok Timur, Rabu kemarin (13/8).

Tiga OBH tersebut, yaitu LBH Pilar Keadilan Selaparang, LBH untuk Keadilan, dan PosBankumadin Lombok Timur.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke LBH Pilar Keadilan Selaparang.

Tim melakukan pengecekan berkas faktual layanan bantuan hukum, pemeriksaan sarana dan prasarana OBH.

Tim juga mewawancarai langsung penerima bantuan hukum untuk pengisian data monitoring dan evaluasi pada aplikasi Sidbankum.

Tim lalu mengunjungi penerima bantuan hukum di Lapas Selong, yang disambut langsung oleh Kepala Lapas Selong bersama perwakilan petugas.

Dalam kunjungan tersebut, tim memastikan bahwa layanan bantuan hukum diterima dengan baik oleh warga binaan serta menanyakan kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pemberian bantuan hukum.

Monitoring dan evaluasi dilanjutkan ke LBH Untuk Keadilan dan PosBankumadin Lombok Timur.

