JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Harmonisasi Raperda RPJMD Kota Mataram 2025-2029 Tuntas, Ada Catatan Kecil

Harmonisasi Raperda RPJMD Kota Mataram 2025-2029 Tuntas, Ada Catatan Kecil

Kamis, 14 Agustus 2025 – 07:53 WIB
Harmonisasi Raperda RPJMD Kota Mataram 2025-2029 Tuntas, Ada Catatan Kecil - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Edward James Sinaga memimpin rapat harmonisasi Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2025-2029. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2025-2029.

Rapat berlangsung di aula Kanwil Kemenkumham NTB, Rabu kemarin (13/8).

Rapat pengharmonisasian ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Baca Juga:

Hadir Kadiv PPPH Edward James Sinaga beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Ada juga Plt. Kepala Bappeda Kota Mataram, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, dan perwakilan dari Dinas Bappeda Mataram.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga mengatakan rapat harmonisasi ini merupakan suatu keharusan yang harus dibuat oleh daerah untuk memastikan arah pembangunan Kota Mataram lebih teratur.

Baca Juga:

“Bukan hanya proses formalitas administratif, tetapi juga proses substantif yang penting untuk memastikan bahwa Raperda yang dihasilkan benar-benar memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan,” ujar Edward.

Edward juga menegaskan bahwa seluruh unsur dalam Raperda, mulai dari konsiderans hingga struktur norma dan penyusunan teknisnya, harus mencerminkan semangat reformasi regulasi dan kepentingan masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2025-2029.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Raperda RPJMD Raperda RPJMD Kota Mataram 2025-2029 Rapat Harmonisasi Bappeda Kota Mataram pemkot mataram Kadiv PPPH Edward James Sinaga Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Debut Mirza Mustafic Kurang Mulus, Sentil Target Bali United Kontra Malut United

  2. Jo Jansen Boyong 22 Pemain ke Ternate, Melelahkan, Puji Kekuatan Malut United - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Boyong 22 Pemain ke Ternate, Melelahkan, Puji Kekuatan Malut United

  3. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU