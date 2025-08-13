JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Menyasar Pemkab Lombok Utara, Beri Pendampingan IRH 2025

Kemenkum NTB Menyasar Pemkab Lombok Utara, Beri Pendampingan IRH 2025

Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:02 WIB
Kemenkum NTB Menyasar Pemkab Lombok Utara, Beri Pendampingan IRH 2025 - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) ke Pemkab Lombok Utara, Selasa (12/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH) ke Pemkab Lombok Utara, Selasa (12/8).

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur penting dalam mendorong terciptanya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024.

Baca Juga:

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum NTB menegaskan bahwa kegiatan pendampingan ini ditujukan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif Pemerintah Daerah dalam menghadapi penilaian IRH Tahun 2025.

Pemkab Lombok Utara diketahui telah menyelesaikan pengunggahan data dukung IRH, termasuk memenuhi persyaratan penilaian.

Rika Pangger selaku fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara mengapresiasi kehadiran tim Kanwil Kemenkum NTB dalam pendampingan tersebut.

Baca Juga:

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB melakukan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi pada tahapan proses pengunggahan dokumen selesai harmonisasi.

Dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi e-Harmonisasi dijadikan data dukung dalam penilaian indeks reformasi hukum.

Indeks Reformasi Hukum merupakan alat ukur penting dalam mendorong terciptanya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB pemkab lombok utara IRH 2025 Aplikasi e-Harmonisasi Indeks Reformasi Hukum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

  2. Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali

    Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

  3. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU