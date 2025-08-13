BRIDA Ikut Memperkuat Pengembangan Indikasi Geografis, Kemenkum NTB Merespons

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita bersama dengan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mengikuti zoom meeting peningkatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam pengembangan Indikasi Geografis di daerah, Selasa (12/8) kemarin.

Zoom meeting ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Analis Kebijakan Ahli Muda dari Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN Riyadi Jinan menyebutkan peran BRIDA dalam pengembangan Indikasi Geografis.

"Mulai dari fasilitasi dan pendampingan, penguatan kelembagaan, pemberian rekomendasi, promosi dan pemasaran serta pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis di daerah," ujar Riyadi.

Dalam sesi diskusi, Anna Ernita menyampaikan saran untuk BRIDA di seluruh Indonesia agar nantinya dapat membantu Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Salah satunya berupa Uji Laboratorium Produk IG, Penyusunan Dokumen Deskripsi, sampai pendafaran dan fasilitasi.

"Mengingat tim kami yang telah turun di lapangan menemukan bahwa masyarakat ternyata mendapat kesulitan terkait pemenuhan data dukung sebagai syarat pendaftaran Indikasi Geografis.

Jadi, kami harap ke depannya BRIDA bisa membantu MPIG," tutur Anna.