JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini BRIDA Ikut Memperkuat Pengembangan Indikasi Geografis, Kemenkum NTB Merespons

BRIDA Ikut Memperkuat Pengembangan Indikasi Geografis, Kemenkum NTB Merespons

Rabu, 13 Agustus 2025 – 09:34 WIB
BRIDA Ikut Memperkuat Pengembangan Indikasi Geografis, Kemenkum NTB Merespons - JPNN.com Bali
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita bersama dengan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mengikuti zoom meeting peringkatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam pengembangan Indikasi Geografis di daerah, Selasa (12/8) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita bersama dengan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mengikuti zoom meeting peningkatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam pengembangan Indikasi Geografis di daerah, Selasa (12/8) kemarin.

Zoom meeting ini oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Analis Kebijakan Ahli Muda dari Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN Riyadi Jinan menyebutkan peran BRIDA dalam pengembangan Indikasi Geografis.

Baca Juga:

"Mulai dari fasilitasi dan pendampingan, penguatan kelembagaan, pemberian rekomendasi, promosi dan pemasaran serta pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis di daerah," ujar Riyadi.

Dalam sesi diskusi, Anna Ernita menyampaikan saran untuk BRIDA di seluruh Indonesia agar nantinya dapat membantu Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG).

Salah satunya berupa Uji Laboratorium Produk IG, Penyusunan Dokumen Deskripsi, sampai pendafaran dan fasilitasi.

Baca Juga:

"Mengingat tim kami yang telah turun di lapangan menemukan bahwa masyarakat ternyata mendapat kesulitan terkait pemenuhan data dukung sebagai syarat pendaftaran Indikasi Geografis.

Jadi, kami harap ke depannya BRIDA bisa membantu MPIG," tutur Anna.

Kemenkum NTB mengikuti zoom meeting peringkatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam pengembangan Indikasi Geografis di daerah, Selasa (12/8)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Brida BRIN Kemenkum NTB DKJI indikasi geografis Kadiv Yankum Anna Ernita

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara - JPNN.com Bali

    Tim Receveur & Joao Ferrari Tampil Impresif, Johnny Jansen Angkat Bicara

  2. Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol - JPNN.com Bali

    Respons Jens Raven Setelah Debut Bersama Bali United, Kecewa Gagal Cetak Gol

  3. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU