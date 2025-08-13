Webinar Corpu Series: AI Banyak Manfaat Bagi ASN, DJKI Sentil Pelanggaran Hak Cipta

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:33 WIB
Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Webinar Corpu Series TA 2025 secara daring dengan tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Kompetensi: Peluang dan Tantangan”, Selasa (12/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Webinar Corpu Series TA 2025 secara daring dengan tema “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Kompetensi: Peluang dan Tantangan”, Selasa (12/8).

Webinar ini diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum Jawa Tengah dan dihadiri oleh berbagai peserta dari seluruh Indonesia.

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, menekankan bahwa perkembangan AI telah menciptakan disrupsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

AI dapat berpotensi dalam memperkuat tiga domain kompetensi ASN, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

“Tantangan dalam pemanfaatan AI seperti risiko plagiarisme, integritas konten digital, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Melalui webinar ini saya berharap dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pemanfaatan AI dalam pengembangan kompetensi ASN,” ujar Rinto Gunawan Sitorus.

Moderator webinar, Muhammad Hamdan, menyampaikan bahwa AI memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu peluang dan tantangan.

“Webinar ini bertujuan agar peserta, terutama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat memahami cara memanfaatkan AI dalam pembelajaran sambil tetap menghormati hak kekayaan intelektual,” kata Hamdan.

