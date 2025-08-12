JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Mengunjungi Pemkab Sumbawa Barat, Pantau Kualitas IRH

Kemenkum NTB Mengunjungi Pemkab Sumbawa Barat, Pantau Kualitas IRH

Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:01 WIB
Kemenkum NTB Mengunjungi Pemkab Sumbawa Barat, Pantau Kualitas IRH - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB mengunjungi Pemkab Sumbawa Barat, Selasa (12/8) dalam rangka koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB mengunjungi Pemkab Sumbawa Barat, Selasa (12/8) dalam rangka koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian IRH.

Kunjungan Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Kabag Hukum Pemkab Sumbawa Barat, Hasanuddin.

Baca Juga:

Pemkab Sumbawa Barat telah menyelesaikan pengunggahan data dukung IRH, termasuk memenuhi persyaratan penilaian.

Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat memantau hasil verifikasi data dukung agar mendapat kategori terbaik.

Tim Kanwil Kemenkum NTB juga melakukan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi pada tahapan proses pengunggahan dokumen selesai harmonisasi.

Baca Juga:

Kegiatan IRH dan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi akan terus dilakukan peningkatan serta koordinasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas IRH di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat pihaknya dalam memastikan pelaksanaan reformasi hukum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pemkab Sumbawa Barat telah menyelesaikan pengunggahan data dukung IRH, termasuk memenuhi persyaratan penilaian.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Pemkab Sumbawa Barat Data IRH Indeks Reformasi Hukum Aplikasi e-Harmonisasi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian - JPNN.com Bali

    Top Saves Pekan 1 Super League: Leo Amazing, Bali United vs Persik Menyita Perhatian

  2. Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor? - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor?

  3. Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU