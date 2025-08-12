Kemenkum NTB Berbagi: Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Hidayah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan bakti sosial yang merupakan rangkaian acara Hari Pengayoman dan HUT ke – 80 Republik Indonesia di Yayasan Panti Asuhan Al-Hidayah, Ampenan, Senin (11/8).

Kegiatan bakti sosial yang bertema “80 Tahun Pengayoman, Kemenkum NTB Berbagi” tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan bantuan kepada anak-anak panti asuhan sebagai wujud kepedulian sosial Kanwil Kemenkum NTB.

Hadir langsung Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, dan jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan diserahkan langsung kepada pengurus Yayasan Al-Hidayah.

“Bantuan ini merupakan tali kasih dari Kanwil Kemenkum NTB kepada seasama sebagai bentuk kepedulian kami.

Melalui dukungan dan kolaborasi dari Bank Mandiri dan Bank NTB Syariah, diharapkan bantuan ini bisa meringankan kebutuhan anak-anak sekaligus membawa manfaat dan keberkahan baik untuk yang memberikan maupun yang menerima,” ujar Mila.

Bantuan yang disalurkan meliputi 70 paket sembako, pakaian layak pakai untuk anak-anak dan dewasa, sepatu, sandal, mainan anak, handuk, serta perlengkapan makan dan sekolah.

Seluruh bantuan diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari anak-anak panti.