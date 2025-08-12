JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Berbagi: Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Hidayah

Kemenkum NTB Berbagi: Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Hidayah

Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:54 WIB
Kemenkum NTB Berbagi: Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Hidayah - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar bakti sosial serangkaian acara Hari Pengayoman dan HUT ke – 80 Republik Indonesia di Yayasan Panti Asuhan Al-Hidayah, Ampenan, Senin (11/8) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan bakti sosial yang merupakan rangkaian acara Hari Pengayoman dan HUT ke – 80 Republik Indonesia di Yayasan Panti Asuhan Al-Hidayah, Ampenan, Senin (11/8).

Kegiatan bakti sosial yang bertema “80 Tahun Pengayoman, Kemenkum NTB Berbagi” tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan bantuan kepada anak-anak panti asuhan sebagai wujud kepedulian sosial Kanwil Kemenkum NTB.

Hadir langsung Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, dan jajaran.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, bantuan diserahkan langsung kepada pengurus Yayasan Al-Hidayah.

“Bantuan ini merupakan tali kasih dari Kanwil Kemenkum NTB kepada seasama sebagai bentuk kepedulian kami.

Melalui dukungan dan kolaborasi dari Bank Mandiri dan Bank NTB Syariah, diharapkan bantuan ini bisa meringankan kebutuhan anak-anak sekaligus membawa manfaat dan keberkahan baik untuk yang memberikan maupun yang menerima,” ujar Mila.

Baca Juga:

Bantuan yang disalurkan meliputi 70 paket sembako, pakaian layak pakai untuk anak-anak dan dewasa, sepatu, sandal, mainan anak, handuk, serta perlengkapan makan dan sekolah.

Seluruh bantuan diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari anak-anak panti.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar bakti sosial serangkaian acara Hari Pengayoman dan HUT ke – 80 Republik Indonesia di Yayasan Panti Asuhan Al-Hidayah, Ampenan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kemenkum NTB Berbagi Bakti Sosial Panti Asuhan Al-Hidayah HUT ke-80 RI HUT ke-80 Pengayoman Bank Mandiri Bank NTB Syariah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor? - JPNN.com Bali

    Boris Kopitovic Bicara Target Setelah Bertahan di Bali United, Kejar Top Skor?

  2. Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Layak Dipuji, Statistik Mentereng, Lini Serang Bali United Frustasi

  3. Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas - JPNN.com Bali

    Pesan Boris Kopitovic Setelah Laga Bali United vs Persik Berakhir Imbang, Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU