JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Wamenkum Klaim RUU KUHAP Melindungi HAM dari Kesewenang-wenangan Negara

Wamenkum Klaim RUU KUHAP Melindungi HAM dari Kesewenang-wenangan Negara

Senin, 11 Agustus 2025 – 17:04 WIB
Wamenkum Klaim RUU KUHAP Melindungi HAM dari Kesewenang-wenangan Negara - JPNN.com Bali
Wakil Menteri Hukum RI (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, menghadiri diskusi dan debat terbuka RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama advokat dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, Sabtu (9/8) di area Masjid Baitul Qohar, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum RI (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, menghadiri diskusi dan debat terbuka RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama advokat dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, Sabtu (9/8).

Debat terbuka berlangsung di area Masjid Baitul Qohar, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam debat itu, Wamenkum Edward O.S Hiariej menjelaskan bahwa filosofis hukum acara pidana bukanlah untuk memproses tersangka, melainkan untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara.

Baca Juga:

Oleh karena itu, RUU KUHAP yang sedang dibahas ini diformulasikan dengan sedemikian rupa agar tidak mengutamakan satu pihak dan meninggalkan pihak yang lain.

“Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai hak korban, hak tersangka, hak perempuan, hak saksi, hak disabilitas, itu semua akan ditampung.

Karena pengarusutamaan dari filosofis hukum pidana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan individu,” kata Prof Eddy, sapaan akrabnya.

Baca Juga:

Menurut Prof Eddy, di dalam hukum acara pidana terdapat dua kepentingan yang bertentangan, yaitu pihak pelapor dan pihak terlapor.

Oleh karena itu, hukum acara pidana harus diramu secara netral, dalam pengertian di satu sisi ada kewenangan aparat penegak hukum, tetapi di sisi lain kewenangan tersebut harus dikontrol supaya menjadi hak-hak asasi manusia.

Menurut Wamenkum Prof Eddy, di dalam hukum acara pidana terdapat dua kepentingan yang bertentangan, yaitu pihak pelapor dan pihak terlapor.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wamenkum Edward O.S. Hiariej Kemenkum RUU KUHAP KUHP HAM Hukum Acara Pidana Negara Universitas Islam Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut - JPNN.com Bali

    4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut

  2. Kiper Persik Tampil Gemilang, Ong Kim Swee: Kami Dalam Tahap Sempurna - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Tampil Gemilang, Ong Kim Swee: Kami Dalam Tahap Sempurna

  3. Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali

    Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU