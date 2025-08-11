Menkum Supratman Inisiasi Protokol Jakarta di Forum Dunia, Transparansi Royalti

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 15:55 WIB
Menkum Supratman saat menerima kunjungan World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jakarta, Senin (11/8) membahas royalti. Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menginisiasi Protokol Jakarta untuk transparansi royalti platform global, guna menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kebutuhan masyarakat dalam menikmati karya.

Menurut Menkum, mekanisme ini akan melahirkan sebuah rezim internasional yang menciptakan ekosistem hak cipta berbasis transparansi.

“Tujuan utamanya untuk membangun keseimbangan antara hak pencipta dengan platform global yang mewakili konsumen global yang menikmati hasil karya pencipta," kata Menkum Supratman saat menerima kunjungan World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jakarta, Senin (11/8)

Menkum Supratman menegaskan komitmen menjadikan kekayaan intelektual (KI) sebagai fondasi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Kerja sama dengan WIPO diharapkan mempercepat penyusunan peta jalan KI nasional yang komprehensif, terukur, dan berpihak pada semua lapisan masyarakat.

Direktur Jenderal WIPO Daren Tang menyambut baik usulan ini.

Dirjen WIPO Daren Tang meminta Indonesia menyampaikan langsung inisiatif tersebut pada forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) di Jenewa, Desember 2025.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan kreatif dan inovatif.

