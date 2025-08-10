Colour Run in The Park di HUT ke-117 INI, Kakanwil Kemenkum NTB Berpesan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB hadir dalam kegiatan "Colour Run in the Park" pada Sabtu (9/8) di Ruang Terbuka Hijau, Kota Mataram.

Kegiatan ini dalam rangka merayakan HUT ke-117 Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Kegiatan ini dihadiri Kadiv Yankum Anna Ernita, Kabid Administrasi Hukum Umum Puri Adriatik Casanova dan Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Puan Rusmayadi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dharmayanti Putri.

Wagub Indah memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.

Wagub Indah juga berharap INI wilayah NTB semakin solid dalam memperkuat peran notaris sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia.

Kadiv Yankum Kemenkum NTB Anna Ernita mengucapkan selamat ulang tahun ke-117 INI.

Anna menyampaikan 117 tahun bukan sekadar angka semata, tetapi merupakan tonggak sejarah yang mencerminkan ketekunan, integritas, dan pengabdian para notaris dalam menjaga tatanan hukum yang adil dan terpercaya di negeri ini.