Kemenkum NTB Hadir di HUT ke-117 INI, Sosialisasi Pelayanan AHU dan KI

Minggu, 10 Agustus 2025 – 19:45 WIB
Booth Kemenkum NTB hadir pada kegiatan Colour Run in the Park dalam rangka menyemarakkan HUT ke-117 Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sabtu (9/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali hadir memberikan layanan hukum langsung kepada masyarakat. Kehadiran booth Kemenkum NTB pada kegiatan Colour Run in the Park dalam rangka menyemarakkan HUT ke-117 Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sabtu (9/8).

Hal tersebut menjadi bukti komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk mendekatkan layanan dengan masyarakat.

Kadiv Yankum Anna Ernita menjelaskan hadirnya booth Kanwil Kemenkum NTB tersebut untuk lebih mendekatkan akses hukum ke masyarakat.

"Untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan fungsi serta manfaat layanan Kemenkum NTB, mulai dari Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) hingga pelindungan Kekayaan Intelektual (KI)," ujar Anna Ernita.

Tim Divisi Pelayanan Hukum melakukan sosialisasi melalui penyebaran pamflet ke masyarakat yang ada di Ruang Terbuka Hijau.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pihaknya membangun citra pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (jpnn)

