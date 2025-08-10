Semarak HUT ke-117 INI: Momentum Pengabdian Notaris Jaga Tatanan Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - 117 Tahun bukan sekedar angka.

Ini merupakan tonggak sejarah yang mencerminkan ketekunan, integritas, dan pengabdian para Notaris dalam menjaga tatanan hukum yang adil dan terpercaya.

Hal tersebut diungkapkan Kadiv Yankum Kemenkum NTB Anna Ernita saat acara Colour Run in the Park dalam rangka menyemarakkan HUT ke-117 Ikatan Notaris Indonesia (INI), Sabtu (9/8).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri.

Wagub Indah memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini.

Wagub Indah juga berharap INI NTB makin solid dalam memperkuat peran notaris sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia.

Kadiv Yankum Anna Ernawati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran notaris di tengah masyarakat sebagai bagian dari denyut kehidupan sosial.

"Momen ini sangat penting sebagai ruang untuk menyegarkan semangat, memperkuat solidaritas, dan membangung optimisme." ujar Anna.