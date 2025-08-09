JPNN.com

Distribusi Royalti Naik Signifikan, Sebegini Besarannya

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 22:34 WIB
Ilustrasi royalti yang didistribusikan LMKN ke pemegang hak cipta. Foto: dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damarsasongko mengungkap data distribusi royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2022–2024.

Pada 2022, LMKN berhasil mendistribusikan royalti sebesar Rp 27.807.947.382.

Angka tersebut naik signifikan mencapai Rp 40.794.507.584 pada 2023.

Pada 2024, angka distribusi royalti telah mencapai Rp 54.243.955.894.

"Kenaikan distribusi royalti tiap tahun menunjukkan sistem mulai berjalan.

Ini bukti bahwa hak para pencipta mulai dihargai dan dipenuhi.

Pemerintah dan LMKN siap untuk menerima masukan serta saran dari para pemangku kepentingan agar sistem pengelolaan royalti di Indonesia semakin baik ke depan," kata Agung Damarsasongko.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah memperkuat dari sisi regulasi dan pengawasan kinerja LMKN dan LMK.

