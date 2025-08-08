Kemenkum NTB Berbagi: Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mayura

bali.jpnn.com, MATARAM - Dalam rangka memperingati Hari ke-80 Pengayoman dan HUT ke-80 RI, Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Bakti Sosial bertema “80 Tahun Pengayoman, Kemenkum NTB Berbagi”, Jumat (8/8).

Bakti Sosial ini berlangsung di Kelurahan Mayura, Kota Mataram, NTB.

Kegiatan Baksos ini dipusatkan di Kelurahan Mayura lantaran merupakan salah satu daerah terdampak banjir terbesar di Kota Mataram.

Berdasar laporan Lurah Mayura, dari tujuh lingkungan, empat di antaranya terdampak banjir dan membutuhkan bantuan terutama sembako dan pakaian.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati ikut hadir bersama Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan ASN Kanwil Kemenkum NTB beserta Ikatan Notaris.

Mereka menyerahkan langsung bantuan baksos ke Lurah Mayura.

"Kami turut prihatin atas banjir beberapa waktu lalu di Mataram.

Bantuan yang kami berikan ini adalah hasil kolaborasi dari ASN Kanwil Kemenkum NTB dan mitra kami yaitu Bank NTB Syariah, Bank Mandiri dan teman-teman notaris.