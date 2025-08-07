Kemenkum NTB Gelar Lomba Tenis Meja Menyemarakkan Hari Pengayoman

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menyelenggarakan lomba tenis meja dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 Pengayoman sekaligus menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Kamis (7/8).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini, dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Ikut mendampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi dan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari semarak peringatan Hari Pengayoman dan HUT RI.

"Terima kasih kepada perwakilan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Kanwil HAM NTT Perwakilan NTB yang turut memeriahkan Hari Pengayoman dan HUT RI," ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Kemenkum NTB juga turut mengimbau kepada seluruh peserta untuk bertanding dengan sportif dan menjadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk memperkuat sinergi.

“Selamat bertanding, tetap jaga sportivitas, silaturahmi, dan semangat kebersamaan.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan bukan hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi,” kata Mila. (jpnn)