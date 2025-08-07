Kemenkum NTB Gandeng Bank NTB Syariah, Salurkan 120 Paket Sembako untuk Korban Banjir

JPNN.com JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 17:29 WIB
Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili Analis Hukum Ahli Muda, Isna Matya, bersama panitia melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak Bank NTB Syariah, Rabu kemarin (6/8) untuk menyalurkan paket sembako korban banjir Mataram. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili Analis Hukum Ahli Muda, Isna Matya, bersama panitia melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak Bank NTB Syariah, Rabu kemarin (6/8).

Kegiatan dalam rangka menyukseskan “Kemenkum NTB Peduli” membahas Bakti Sosial yang akan digelar, Jumat (8/8) besok.

Pertemuan tersebut membahas secara rinci dukungan yang diberikan oleh Bank NTB Syariah terhadap kegiatan bakti sosial mencakup teknis pelaksanaan kegiatan, serta alur distribusi bantuan.

Baca Juga:

Mengusung tema "80 Tahun Pengayoman: Kemenkum NTB Berbagi", Kanwil Kemenkum NTB berhasil mengumpulkan donasi dari pegawai dan akan menyalurkan 120 paket sembako.

Paket sembako tersebut berisi telur, minyak, dan beras kepada korban banjir di Mataram.

Paket-paket ini akan diserahkan langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkum NTB pada Jumat, 8 Agustus 2025 besok.

Baca Juga:

Selain sembako, Kanwil Kemenkum NTB juga mengumpulkan pakaian layak pakai dan kebutuhan rumah tangga lainnya untuk disalurkan kepada korban bencana alam.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang terkena musibah dan memperingati HUT ke-80 Pengayoman dengan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

