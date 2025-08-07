30 Pelaku UMKM Kota Mataram Getol Ikut Bimtek Hak Merek, Dorong Daftar KI

JPNN.com

Kamis, 07 Agustus 2025 – 12:30 WIB
Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hak Merek, Rabu kemarin (5/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hak Merek, Rabu kemarin (5/8).

Bimtek di Hotel Idoop yang diprakarsai Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram diikuti 30 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Mereka mayoritas pelaku usaha di sektor kuliner yang sudah maupun belum memiliki merek.

Para pelaku usaha yang hadir diberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran merek dan tata cara pendaftaran merek.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram, Muhammad Ramdhani saat membuka bimtek menyampaikan apresiasi kepada para peserta.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terkait KI, khususnya merek, dan mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka.

Analis Permohonan KI I Nyoman Mas Sumerta dan Analis KI Risma Superanita menjadi narasumber pada bimtek ini.

Keduanya menyampaikan materi tentang pentingnya pendaftaran merek dan tata cara pendaftaran merek.

Para pelaku usaha UMKM diberikan pendampingan tentang cara mengecek sistem klasifikasi merek, penelusuran merek pada pangkalan data KI, cara membuat akun
