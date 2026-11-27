bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim gabungan Polda Bali dan Polresta Denpasar berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan lansia pemilik bengkel di Denpasar Timur berinisial IPS, 78, Senin (23/11) lalu.

Pelaku berinisial BDJ, 54, asal Jember, Jawa Timur (Jatim) ditangkap kurang dari 72 jam setelah kejadian.

Dirreskrimum Polda Bali Kombes Stevy Frits Pattiasina mengatakan aksi keji pelaku BDJ yang telah ditetapkan sebagai tersangka terjadi pada Minggu (22/11) malam pukul 19.51 WITA.

Tersangka BDJ datang ke bengkel korban IPS di Jalan Sudirman IV, Gang Karya Bakti II Nomor 7, Denpasar Timur.

Tersangka BDJ mengendarai sepeda motor Honda Beat dan sempat mondar-mandir sebelum berpura-pura memperbaiki motor.

"Tersangka kemudian memukul kepala korban menggunakan kunci sok berbentuk T hingga korban terkapar," kata Kombes Stevy Frits Pattiasina di Mapolda Bali, Jumat (27/11).

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Kombes Stevy memberikan keterangan didampingi Kabid Humas Kombes Ariasandy, Kasubdit III Jatanras AKBP Belnas Palipadang, Kasubdit Kamneg AKBP Hemry Ferian, serta Kasat Reskrim Polresta Denpasar AKP I Gusti Nyoman Jaya Widura.

Setelah korban tak berdaya, tersangka menggasak perhiasan emas milik korban berupa dua kalung emas, satu gelang emas, dan satu cincin kawin emas, lalu melarikan diri.