bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang lanjut usia (lansia) pemilik bengkel berinisial IPS, 78 tewas secara mengenaskan di tangan pria berinisial BDJ, 54, asal Jember, Jawa Timur.

Pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi menggasak perhiasan emas seberat 15 Gram untuk melunasi utang kredit sepeda motor yang digadaikannya.

Peristiwa tragis itu terjadi di rumah sekaligus bengkel milik korban di Jalan PB Sudirman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Minggu (22/11) malam pukul 19.51 WITA.

Dirreskrimum Polda Bali Kombes Stevy Frits Pattiasina mengungkapkan, sebelum beraksi, pelaku sempat mondar-mandir di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor Honda Beat.

Melihat situasi sepi dan korban diketahui tinggal sebatang kara, pelaku segara melancarkan aksinya.

"Pelaku berpura-pura memperbaiki sepeda motor di bengkel korban, lalu memukul kepala korban dengan kunci sok berbentuk T hingga terkapar.

Pelaku lalu mengambil perhiasan emas yang dikenakan korban," kata Kombes Stevy Frits Pattiasina saat konferensi pers di Mapolda Bali, Jumat (27/11).

Kunci sok berbentuk T tersebut diketahui merupakan perkakas milik bengkel korban sendiri.