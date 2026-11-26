Garasi di Karangasem Terbakar, Dua Mobil hingga Tiga Motor Hangus, Korban Merugi
bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kebakaran hebat terjadi di Banjar Darmawinangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali, Rabu (25/11) kemarin sore.
Sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang sekaligus garasi terbakar sekitar pukul 13.30 WITA.
Insiden ini menyebabkan pemilik bangunan merugi sebesar Rp800 juta.
Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono mengatakan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada baterai blower yang sedang di-charge pemiliknya di dalam garasi.
"Total kerugian diperkirakan kurang lebih Rp 800 juta.
Korban tidak melaporkan kejadian kebakaran itu dan mengikhlaskan.
Kejadian tersebut murni kelalaian korban," kata Ipda I Nengah Artono kepada awak media, Kamis (26/11).
Peristiwa bermula saat pemilik bangunan, I Nengah Suardika, 48, berbaring di teras rumah.
Sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang sekaligus garasi di Banjar Winangun, Tianyar, Kubu, Karangasem, Bali, terbakar sekitar pukul 13.30 WITA.
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