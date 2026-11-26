bali.jpnn.com, JEMBRANA - Nahas menimpa seorang lansia I Ketut Latra, 77, warga Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali.

Petani sepuh itu meninggal dunia setelah terjatuh dari pohon manggis setinggi 10 meter di kebun miliknya.

Kapolsek Mendoyo Kompol I Wayan Sartika membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (25/11) sekitar pukul 14.00 WITA.

"Telah terjadi peristiwa orang meninggal dunia akibat jatuh dari pohon manggis di Kelurahan Tegalcangkring," kata Kompol I Wayan Sartika kepada awak media, Kamis (26/11).

Insiden bermula ketika korban bersama istrinya, Ni Ketut Wentri, 64, berangkat memetik manggis di kebun yang berada di belakang rumah mereka sejak pukul 09.00 WITA.

Keduanya sempat pulang beristirahat pada pukul 12.00 WITA, lalu kembali memanen satu jam kemudian.

Petaka terjadi sekitar pukul 14.00 WITA.

Saat Ni Ketut Wentri kembali ke kebun usai mengantar buah manggis ke rumah, dia mendapati suaminya sudah tergeletak lemas di bawah pohon.