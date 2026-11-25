bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Bukannya bekerja dengan jujur saat dipercaya lembur, seorang tukang proyek berinisial H asal Tuban, Jawa Timur, justru menggasak peralatan kerja di lokasi proyek perumahan di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

Aksi nekat pelaku membuat korban merugi hingga Rp 25 juta.

Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali berhasil meringkus pelaku H beserta seorang penadah berinisial HP asal Kudus, Jawa Tengah, Rabu (25/11) dini hari pukul 02.00 WITA.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy menjelaskan, peristiwa ini bermula pada Sabtu (21/11), ketika H diminta lembur hingga malam di lokasi proyek Jalan Merak Blok B Nomor 2, Goa Gong, Ungasan.

Namun keesokan harinya, Minggu (22/11), pelaku menghilang dan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi.

Setelah dicek, sejumlah peralatan pertukangan bernilai puluhan juta rupiah raib.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Bali pada Senin (23/11).

"Pelaku ini memanfaatkan kepercayaan yang diberikan korban sebagai pekerja proyek.