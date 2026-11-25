bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kembali memulangkan paksa warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian selama berada di Bali.

Pada periode 16 – 20 November 2026, Imigrasi Ngurah Rai tercatat mendeportasi sebanyak 39 WNA.

Puluhan orang asing tersebut dipulangkan ke negara asalnya karena melakukan penyalahgunaan izin tinggal hingga mengganggu ketertiban umum.

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Dari 39 WNA yang dideportasi, 20 WNA di antaranya merupakan hasil operasi gabungan bersama Polda Bali di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, pada 5 November lalu.

Mereka terbukti menyalahgunakan izin tinggal setelah terlibat jaringan investasi fiktif yang menyasar sesama WNA.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Novyandri menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi orang asing yang melanggar aturan.

"Kami tidak akan membiarkan izin tinggal digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.

Apalagi jika berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Muhamad Novyandri dalam keterangan resminya, Senin (23/11).