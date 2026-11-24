bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Kantor Imigrasi Denpasar mengamankan dua warga negara asing (WNA) asal Ghana berinisial PM, 26, dan DOI, 27, karena melebihi batas waktu izin tinggal alias overstay hingga ratusan hari.

Keduanya diciduk saat patroli pengawasan keimigrasian di kawasan Sidakarya, Denpasar Selatan, Jumat (20/11).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PM tercatat telah tinggal lanjak selama 245 hari, sementara itu DOI melampaui izin tinggal hingga 530 hari atau nyaris satu setengah tahun.

Penangkapan ini bermula ketika tim patroli menyisir sejumlah titik di kawasan Sidakarya, seperti Jalan Tukad Balian dan Jalan Danau Tempe, Denpasar, sekitar pukul 16.00 WITA.

Sembari menghimpun informasi warga, petugas mendapati aktivitas mencurigakan dari sejumlah orang asing.

Petugas lantas membuntuti pergerakan mereka hingga mengarah ke sebuah rumah indekos di Jalan Mertasari, Sidakarya, Denpasar.

Saat dilakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian di lokasi, kedua pria asal Ghana tersebut justru bersikap tidak kooperatif.

Meski sempat mengalami hambatan, petugas tetap bertindak sesuai prosedur dan langsung menggelandang PM serta DOI ke Kantor Imigrasi Denpasar untuk menjalani pemeriksaan.