bali.jpnn.com, TABANAN - Diduga sakit hati karena kerap direndahkan, seorang pekerja proyek berinisial MBS, 28, asal Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, nekat menusuk rekannya sendiri, AK, 37, asal Lumajang, Jawa Timur, hingga tewas.

Peristiwa berdarah itu terjadi di sebuah bedeng proyek di Banjar Pasti, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Minggu (22/11) sekitar pukul 17.30 WITA.

Kasi Humas Polres Tabanan Iptu Ni Luh Putu Wiwik Endrayani membenarkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan, pelaku kelahiran Jember itu kini telah diamankan oleh jajaran Unit Reskrim Polsek Kediri bersama sejumlah barang bukti.

"Pelaku mengakui perbuatannya menusuk korban di bagian dada sebelah kiri saat korban sedang tidur.

Motifnya karena pelaku merasa kesal dan dendam lantaran mengaku sering diejek serta direndahkan oleh korban," ujar Iptu Ni Luh Putu Wiwik Endrayani kepada awak media, Senin (23/11) kemarin.

Peristiwa bermula saat sejumlah rekan pekerja kembali ke bedeng sekitar pukul 17.00 WITA.

Pelaku yang baru sekitar dua bulan bekerja di Bali tersebut sempat memasak di depan kamar bedeng, lalu duduk bersantai.

Korban saat itu sedang tertidur telentang di bedeng sebelah timur yang berjarak sekitar tujuh meter.