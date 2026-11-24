bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Nasib nahas menimpa wisatawan asing asal Inggris berinisial AC, saat melakukan aktivitas diving di Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Pria berusia 57 tahun itu dilaporkan meninggal dunia seusai diving di perairan Toya Pakeh, Nusa Penida, Minggu (22/11).

Kapolsek Nusa Penida Kompol I Ketut Kesuma Jaya mengungkapkan, laporan kejadian diterima polisi sekitar pukul 11.40 WITA.

Korban sempat berada di permukaan air bersama pemandu seusai menyelesaikan penyelaman sekitar pukul 11.06 WITA.

"Namun, tidak lama kemudian korban diketahui dalam kondisi pingsan," kata Kompol I Ketut Kesuma Jaya dalam keterangan resminya kepada awak media.

Pemandu langsung meminta bantuan kru boat terdekat untuk mengevakuasi korban ke atas kapal dan memberikan pertolongan awal berupa CPR serta napas bantuan.

Korban kemudian dilarikan ke Nusa Medica Klinik.

"Begitu menerima laporan sekitar pukul 11.40 WITA, personel Polsek Nusa Penida segera melakukan langkah penanganan dan mendatangi Nusa Medica Klinik, tempat korban dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis.