bali.jpnn.com, DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Yaman, India, Australia, dan Rusia sepanjang periode 17 - 20 November 2026.

WNA India berinisial MSR dideportasi pada 17 November 2026 lalu karena tinggal lanjak alias overstay selama 187 hari.

WNA Yaman berinisial NA, deteni limpahan Kantor Imigrasi Mataram dideportasi aparat Rudenim Denpasar pada 18 November akibat overstay 64 hari.

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Berikutnya adalah bule Australia berinisial TDH.

TDH yang mengelola studio tato di kawasan Kuta, Badung dengan modal izin tinggal kunjungan indeks B1 dideportasi ke Perth pada 19 November 2026 lalu.

Bule Australia lainnya yang dideportasi adalah MJL.

WNA dari Negeri Kanguru itu dipulangkan ke Melbourne pada 19 November setelah terbukti overstay selama 787 hari atau sekitar 2 tahun 2 bulan.

MJL blak-blakan sengaja menetap di Bali meski sadar izin tinggalnya sudah kedaluwarsa.