bali.jpnn.com, DENPASAR - Petugas Imigrasi Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) berinisial SDR, 27, dan MZM, 36, Sabtu (21/11) lalu.

Kedua WNI itu dicegah terbang keluar negeri karena diduga kuat hendak bergabung dengan militer Rusia.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad mengatakan keduanya gagal berangkat setelah petugas Imigrasi menemukan kejanggalan pada dokumen SDR dan MZM.

Berdasar dokumen keimigrasian, SDR hendak bertolak ke Kuala Lumpur, dengan Malaysia Airlines MH852.

Dari hasil pendalaman, petugas mengendus rencana SDR menjadi tentara bayaran.

"Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya datang ke Bali karena mendapatkan tawaran untuk menjadi tentara Rusia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami memutuskan untuk menunda keberangkatannya," ujar Muhamad Novyandri, Senin (23/11).

Tak hanya itu, petugas juga mengantongi informasi awal mengenai rekam jejak SDR yang pernah bekerja sebagai agen judi online di Kamboja.