bali.jpnn.com, DENPASAR - Kodam IX/Udayana angkat bicara terkait kabar yang beredar mengenai penyebab kematian salah satu siswa Sekolah Calon Tamtama (Secata) Rindam IX/Udayana Idel Aplito Sobeukum, Jumat (20/11) lalu.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution mengatakan spekulasi yang menyebut Idel Aplito Sobeukum meninggal dunia akibat tindakan kekerasan adalah tidak benar dan berdasar.

"Keluarga besar Secata Rindam IX/Udayana menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum.

Menanggapi isu adanya tindakan kekerasan, kami tegaskan informasi tersebut tidak benar," kata Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangan resminya.

Berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan medis, pihak Kodam memaparkan tiga poin utama terkait wafatnya Idel Aplito Sobeukum.

Dasar pertama adalah nihil tanda kekerasan.

Menurut Kolonel Inf Amrizal Nasution, hasil pemeriksaan fisik luar oleh tim medis tidak menemukan adanya luka, memar, maupun tanda-tanda kekerasan fisik dalam bentuk apa pun pada jenazah.

Kedua, korban mengenai jantung mendadak.

Versi Kolonel Inf Amrizal Nasution, almarhum mengalami kondisi darurat medis berupa henti jantung mendadak (sudden cardiac arrest).