bali.jpnn.com, BADUNG - Seorang pria muda berusia 24 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur di Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Minggu (22/11) sore.

Korban diketahui bernama I Kadek Tegar Kanaia Vanesa, warga Banjar Cemenggon, Desa Penarungan, Mengwi, Badung.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan insiden tersebut dari Polair Badung pada pukul 17.40 WITA.

Peristiwa nahas ini diperkirakan terjadi sekitar 20 menit sebelumnya, yakni pukul 17.20 WITA.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang warga sempat melihat korban terjatuh ke dalam sumur.

Warga tersebut berupaya menolong, tetapi korban tidak lagi terlihat.

Merespons laporan tersebut, Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar segera meluncur ke lokasi dengan membawa peralatan SAR.

Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas langsung berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan dan menyiapkan proses evakuasi.