bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Timur memutuskan menyelesaikan kasus pencurian ringan dua kotak susu di sebuah minimarket di Jalan WR Supratman, Denpasar Timur, melalui mekanisme keadilan restoratif alias restorative justice (RJ).

Dalam mediasi pada Sabtu (21/11) malam, pihak minimarket sepakat berdamai dengan pelaku, seorang mak-mak berinisial RDP, 29.

Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Denpasar Timur AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, dengan dihadiri perwakilan manajemen minimarket serta pihak

keluarga pelaku.

Dalam pertemuan itu, manajemen minimarket memaafkan perbuatan pelaku dan menyetujui penyelesaian secara kekeluargaan.

RDP juga menyatakan penyesalan serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kesepakatan dibuat secara sukarela tanpa paksaan dan dituangkan dalam surat pernyataan damai.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya mengatakan langkah tersebut merupakan wujud penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan dan kemanfaatan, bukan semata-mata penghukuman.

"Dalam perkara ini kami melihat nilai kerugian yang kecil, korban bersedia memaafkan, dan ada anak-anak balita yang sangat membutuhkan ibunya.

Oleh karena itu kami mengedepankan keadilan restoratif, agar penyelesaiannya memberikan rasa keadilan sekaligus kemanfaatan," ujar Iptu Gede Adi Saputra Jaya.