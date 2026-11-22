bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden memilukan terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.

Seorang mak-mak berinisial RDP, 29, nekat mencuri dua kotak susu bubuk di sebuah minimarket di Jalan WR Supratman, Denpasar.

Aksi perempuan tersebut dipergoki oleh pengunjung lain pada Sabtu (14/11) malam sekitar pukul 23.44 WITA.

Mirisnya, kejadian itu nekat dilakukan RDP karena untuk memenuhi kebutuhan susu dua anaknya yang masih kecil.

Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta mengungkapkan, pelaku menjalankan aksinya seorang diri dengan cara memasukkan barang incarannya ke dalam tas lalu pergi meninggalkan toko tanpa membayar.

"Modus operandinya, pelaku mengambil barang-barang di toko dan memasukkannya ke dalam tas serta tidak membayar.

Pelaku melakukan perbuatan serupa di beberapa tempat," ujar AKBP I Ketut Widiarta saat konferensi pers di Polresta Denpasar, Sabtu (21/11) kemarin.

Kronologi penangkapan bermula ketika seorang pembeli melihat gerak-gerik mencurigakan RDP yang menyembunyikan dua kotak susu ke dalam tas selempangnya.