Kisah Pilu Mak-mak di Denpasar: Nekat Curi Susu Demi Si Bayi & Balita
bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden memilukan terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Denpasar.
Seorang mak-mak berinisial RDP, 29, nekat mencuri dua kotak susu bubuk di sebuah minimarket di Jalan WR Supratman, Denpasar.
Aksi perempuan tersebut dipergoki oleh pengunjung lain pada Sabtu (14/11) malam sekitar pukul 23.44 WITA.
Mirisnya, kejadian itu nekat dilakukan RDP karena untuk memenuhi kebutuhan susu dua anaknya yang masih kecil.
Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta mengungkapkan, pelaku menjalankan aksinya seorang diri dengan cara memasukkan barang incarannya ke dalam tas lalu pergi meninggalkan toko tanpa membayar.
"Modus operandinya, pelaku mengambil barang-barang di toko dan memasukkannya ke dalam tas serta tidak membayar.
Pelaku melakukan perbuatan serupa di beberapa tempat," ujar AKBP I Ketut Widiarta saat konferensi pers di Polresta Denpasar, Sabtu (21/11) kemarin.
Kronologi penangkapan bermula ketika seorang pembeli melihat gerak-gerik mencurigakan RDP yang menyembunyikan dua kotak susu ke dalam tas selempangnya.
Seorang ibu rumah tangga berinisial RDP, 29, nekat mencuri dua kotak susu bubuk di sebuah minimarket di Jalan WR Supratman, Denpasar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News