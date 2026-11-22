bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang cewek berkebangsaan Filipina berinisial SA, 31, dideportasi dari Bali setelah kedapatan melampaui batas waktu izin tinggal alias overstay selama hampir satu tahun akibat persoalan asmara.

Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen, dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan Merry Yolanda menjelaskan, SA terjaring dalam operasi mandiri keimigrasian di wilayah Tabanan pada Rabu (11/11).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, diketahui bahwa yang bersangkutan telah melampaui batas waktu izin tinggal atau overstay selama 325 hari.

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Dia tidak lagi memiliki izin tinggal yang berlaku di wilayah Indonesia," kata Merry Yolanda keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11) kemarin.

Kepada petugas, SA mengaku awalnya datang ke Bali untuk berlibur bersama kekasihnya. Namun, hubungan asmara keduanya kandas di tengah jalan.

Di tengah situasi tersebut, ia mengaku tidak menyadari masa berlaku izin tinggalnya telah habis.

"SA juga menyampaikan bahwa dirinya sempat berencana untuk kembali ke negara asal. Namun, keterbatasan kondisi finansial menjadi kendala, khususnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya beban akibat overstay," ujar Merry.

Selama bertahan hidup di Pulau Dewata, SA mengaku hanya mengandalkan bantuan uang dari seorang temannya.